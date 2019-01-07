Минимальную зарплату в России хотят увеличить вдвое

Минимальную зарплату в России хотят увеличить вдвое

Федерация независимых профсоюзов предложила увеличить вдвое минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его хотят довести до размера минимального потребительского бюджета, который составляет около 25 тыс. рублей.

По словам главы организации Михаила Шмакова, прожиточный минимум не соответствует минимальным потребностям россиян. Он предложил менять методику подсчета и расширять потребительскую корзину.

Шмаков объяснил, что расходы на продукты не должны превышать треть расходов на потребительские товары и услуги, сейчас же на еду отводится 50% дохода. Сумма прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности», заявил он в интервью «Российской газете».

С 1 января 2019 года МРОТ увеличили до 11 280 рублей. По закону, его размер будет равняться сумме прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В 2018 году МРОТ увеличивали дважды: 1 января он вырос до 9 489 рублей, а 1 мая – до 11 163 рублей.

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