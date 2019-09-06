Снижением ключевой ставки ЦБ послал сигнал правительству

Решение Центробанка понизить ключевую ставку это сигнал для правительства о готовности стимулировать экономику, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Это только одно из необходимых условий и вовсе не доминирующее. Все остальные факторы ускорения экономического роста это задача правительства, пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что российские компании пойдут на запуск новых инвестиционных проектов только при поддержке государства.

При этом, по некоторым расчетам в связи с принятием механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений через пять лет Россия может получить до 39 дополнительных триллионов рублей частных инвестиций.

И речь здесь не только о защите и поощрении этих проектов, но и о реформе контрольно-надзорной деятельности, добавил Масо=ленников. По его мнению, решение о снижении ключевой ставки в свете всех этих факторов выглядит оптимальным.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Ранее «Русская планета» рассказала, на что еще влияет ключевая ставка и станем ли мы теперь жить лучше.