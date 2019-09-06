ЦБ снизил ключевую ставку. Мы наконец заживём или ещё нет?

Центральный банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7%, и это – минимум со времён кризиса 2014 года. Разбираемся, что означает ключевая ставка, и хорошо ли для экономики и нас с вами её понижение.

Что такое ключевая ставка?

В качестве основного инструмента денежно-кредитной политики ЦБ РФ ключевая ставка была принята в 2013 году. Если говорить простыми словами, это тот процент, по которому Банк России кредитует коммерческие банки. А те, в свою очередь, предлагают населению и бизнесу банковские продукты исходя из этого показателя.

Кроме стоимости денег для населения и бизнеса, ключевая ставка косвенно влияет почти на все экономические процессы в нашей стране. Например, на ценники в магазинах, на курс рубля

Чем плоха высокая ключевая ставка?

Чем выше ставка – тем, соответственно, дороже будут кредиты, включая ипотеку. Бизнес будет меньше брать на развитие, россияне будут откладывать потребление, а значит, экономический рост замедлится. Но повышение ключевой ставки приводит к снижению инфляции, чем и пользуется регулятор: например, с 15 на 16 декабря 2014 года во избежание резкого скачка инфляции было решено повысить ключевую ставку сразу до 17%.

А чем хороша низкая?

Низкая ключевая ставка, в свою очередь, делает кредиты доступнее, а значит, повышает экономическую и покупательскую активность в стране. Люди больше тратят, бизнес больше инвестирует, но инфляция может вырасти, поскольку деньги, грубо говоря, становятся «дешевле».

А нельзя просто взять и сделать ставку в 1%?

Если бы всё было так просто! Увы, нельзя: слишком дешёвые и доступные деньги приведут к слишком быстрому росту инфляции, экономика просто не успеет переварить такое количество денежных средств. Поэтому регулятор пристально следит, чтобы ключевая ставка соответствовала необходимому уровню, в зависимости от прогнозов инфляции и темпов экономического роста.

Как Центробанк принимает решение о снижении ставки?

Каждые полтора месяца собирается Совет директоров Банка России и решает: понижать ставку или нет. Главный ориентир – прогнозируемая инфляция. А она, как ожидается, снизится с 4,2-4,7% до 4-4,5%.

«Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», - добавили в ЦБ, комментируя решение о снижении ключевой ставки на 7%.

К слову, Центробанк снижает ключевую ставку уже в третий раз за этот год. И не исключено, что может понизить её снова, на очередном заседании Совета директоров.