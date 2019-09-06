Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Теперь она составит 7% годовых.

Это был ожидаемый шаг в плане политики планомерного смягчения. Однако после этого Банк России, вероятнее всего, возьмет паузу, рассказали аналитики РИА «Новости».

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Ранее «Русская планета» рассказала, на что еще влияет ключевая ставка и станем ли мы теперь жить лучше.