Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Теперь она составит 7% годовых.
Это был ожидаемый шаг в плане политики планомерного смягчения. Однако после этого Банк России, вероятнее всего, возьмет паузу, рассказали аналитики РИА «Новости».
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ранее «Русская планета» рассказала, на что еще влияет ключевая ставка и станем ли мы теперь жить лучше.
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