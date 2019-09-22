Посадивший Airbus A321 в кукурузном поле пилот вернулся к работе

Командир самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который летом героически посадил лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к работе.

После происшествия мужчина прошел необходимое медицинское обследование и с разрешения врачей вернулся к полетам.

Второй пилот Георгий Мурзин, получивший при посадке травму грудной клетки, пока остается на больничном, уточняет «Интерфакс».

15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь вылетел самолет Airbus A321. Сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле.

Позднее выяснилось, что в непосредственной близости от аэропорта располагается свалка, которая и привлекает птиц.

После «чуда на кукурузном поле», как его прозвали россияне, подмосковный аэропорт «Жуковский» совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова приступил к реализации дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.