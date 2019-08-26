«Жуковский» поставит новое оборудование для отпугивания птиц

Подмосковный аэропорт «Жуковский» совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова приступил к реализации дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.

Как сообщает Газета.ру, за ввод в эксплуатацию новгого оборудования будут отвечать специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова. Предпринятые меры помогут существенно улучшить орнитологическую ситуацию на территории аэропорта.

Все работы планируется завершить до 27 августа.

15 августа из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь вылетел самолет Airbus A321. Сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле. Позднее выснилось, чтов непосредственной близости от аэропорта располагается свалка, которая и привлекает птиц.