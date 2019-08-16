Госпитализирован пилот жестко севшего Airbus в Подмосковье

Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в «Жуковском» самолета Airbus A321 Георгий Мурзин. У него зафиксированы ушибы груди.

Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. По его словам, Мурзин находится в больнице и должен поправиться, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Мурзину 23 года. Два года назад он закончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В авиакомпании он работает с 2018 года.

Мурзин с Юсуповым управлял самолетом Airbus A321. Из-за отказавших двигателей они посадили самолет на кукурузное поле «на брюхо». Сообщалось о 55 пострадавших.