Песков назвал насилие со стороны полиции отвратительным

Действия сотрудников полиции, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительны и неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о недавних случаях нападения силовиков на девушек в Екатеринбурге и Анапе.

Песков отметил, что связывать эти случаи с профдеятельностью предполааемых преступников не стоит. Однако речь не идет о тотальной безнаказанности правоохранителей, подчеркнул он.

По словам помощника президента, необходимо дождаться выводов следствия, сообщает РИА «Новости».

Накануне в Анапе было возбуждено уголовное дело против двух полицейских. Они подозреваются в принуждении к сексу 17-летней волейболистки. Также проверку проходят трое полицейских из Екатеринбурга, которых подозревают в изнасиловании девушки в служебной машине.