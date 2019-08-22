В Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали девушку

Трое полицейских из Екатеринбурга обвиняются в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, это произошло в ночь на 18 августа в служебном автомобиле.

По информации СУ СКР по Свердловской области, инцидент случился у здания, расположенного на улице Чайковского.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 г.р., [сотрудники полиции] совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас все трое злоумышленников задержаны. В Екатеринбург из Москвы направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она уверила, что виновные в преступлении сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности.

Ранее испанка и двое румын похитили и изнасиловали россиянку в Барселоне.