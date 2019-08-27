Полицейские заставили 17-летнюю девушку заняться сексом

Полицейские заставили 17-летнюю девушку заняться сексом

Фото: RT

В Анапе возбждено уголовное дело против двух полицейских. Они подозреваются в принуждении к сексу 17-летней волейболистки.

По данным газеты «Коммерсантъ-Кубань», правоохранители застали девушку на одном из пляжей Витязево с ее молодым человеком. Там они занимались сексом. Сотрудники полиции отпустили молодого человека, а девушку, которая приехала на сборы в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», стали пугать оглаской увиденного и проблемами с отделом ПДН.

Девушка испугалась и согласилась. Двое полицейских надругались над ней, а третий решил остаться в стороне.

Как отмечает издание, предполагаемые насильники были в Витязево в командировке.

Сейчас начальника отдела МВД России по городу Анапе Андрея Раппа отстранили от работы, а отношении непосредственных руководителей злоумышленников решается вопрос об их увольнении из правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали девушку в служебной машине.

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Места: Россия
События: происшествия
Организации: СКР
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