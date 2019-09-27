Павел Мамаев будет играть за «Ростов»

Недавно освобожденный по УДО российский футболист Павел Мамаев станет игроком футбольного клуба «Ростов».

По информации ФБА «Экономика сегодня», сейчас он близок к подписанию контракта с ростовчанами сроком на два года с возможностью продления на один сезон.

Ранее полузащитник Павел Мамаев и футбольный клуб «Краснодар» расторгли контракт по взаимному согласию.

После этого Павел Мамаев вел переговоры о продолжении спортивной карьеры в московском клубе «Динамо».