Павел Мамаев будет играть за «Ростов»
Недавно освобожденный по УДО российский футболист Павел Мамаев станет игроком футбольного клуба «Ростов».
По информации ФБА «Экономика сегодня», сейчас он близок к подписанию контракта с ростовчанами сроком на два года с возможностью продления на один сезон.
Ранее полузащитник Павел Мамаев и футбольный клуб «Краснодар» расторгли контракт по взаимному согласию.
После этого Павел Мамаев вел переговоры о продолжении спортивной карьеры в московском клубе «Динамо».
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