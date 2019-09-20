Освобожденный Павел Мамаев заявил о желании играть за «Динамо»

Недавно освобожденный по УДО российский футболист Павел Мамаев ведет переговоры о продолжении спортивной карьеры в московском клубе «Динамо».

О переговорах игрока со столичным футбольным клубом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

При этом, даже если «Динамо» встретит эту инициативу положительно, в заявку на сезон футболиста смогут внести только в январе следующего года.

До открытия зимнего трансферного окна он сможет тренироваться на базе московского клуба.

Как сообщалось ранее, полузащитник Павел Мамаев и футбольный клуб «Краснодар» расторгли контракт по взаимному согласию.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО 17 сентября. Они отбывали наказание за участие в драках в Белгородской исправительной колонии №4.