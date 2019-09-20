Павел Мамаев расторг контракт с футбольным клубом «Краснодар»

Полузащитник Павел Мамаев и футбольный клуб «Краснодар» расторгли контракт по взаимному согласию.

Об этом ИА Regnum рассказали в пресс-службе клуба.

«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — отметил представитель «Краснодара».

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО 17 сентября.

Они отбывали наказание за участие в драках в Белгородской исправительной колонии №4.