Павел Мамаев расторг контракт с футбольным клубом «Краснодар»
Полузащитник Павел Мамаев и футбольный клуб «Краснодар» расторгли контракт по взаимному согласию.
Об этом ИА Regnum рассказали в пресс-службе клуба.
«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — отметил представитель «Краснодара».
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены по УДО 17 сентября.
Они отбывали наказание за участие в драках в Белгородской исправительной колонии №4.
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