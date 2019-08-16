Еще один человек скончался после отравления маслом
Число погибших от отравления подсолнечным маслом в Ульяновской области возросло до двух человек, сообщает СУ СК по региону. Всего с сильнейшим кровотечением в больницу попало семь человек.
Среди отравившихся двое детей, их жизням сейчас ничего не угрожает.
Следователи изучают версию об отравлении подсолнечным маслом, которое все пострадавшие приобрели у одного и того же частника.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт РИА «Новости».
Ранее во Львовской области 10 человек отравились на поминках.
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