Во Львовской области 10 человек отравились на поминках

Сразу 9 человек пришлось отправить в больницу во время поминок во Львовской области, у всех них врачи диагностировали пищевое отравление.

Как сообщает издание УНН, инцидент произошёл 4 августа в селе Шумяч Турковского района. Все пострадавшие употребляли блюда домашнего приготовления.

«Всего за помощью обратились 10 человек, из них девять госпитализированы, один пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00 5 августа, один пациент выписан по требованию. В стационаре остается восемь человек. Состояние всех пациентов средней тяжести», — сообщает издание.

В начале августа массовое отравление также произошло на свадьбе в одном из сёл Габалинского района на северо-западе Азербайджана. «Число обратившихся в центральную районную больницу и диагностический центр Габалы после свадьбы в селе Заргарли составило 89 человек. Восемь из них – дети», — сообщили в республиканском Минздраве.

Пл факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «производство, выпуск в продажа или сбыт заведомо некачественной продукции».