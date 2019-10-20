РПЦ обрушила гнев на любителей футбола

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов обрушился с критикой на мужчин, для которых едиснтвенной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей.

«Всю жизнь - "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что - жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака», — высказался священник в эфире телеканала «Союз», отвечая на вопросы в программе «Беседы с батюшкой»

Поводом для обращения к теме футбола стала история одной из зрительниц о том, что ее благоверный после многих лет пьянства решил свести счеты с жизнью.

«Он запил - с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду...Что случилось?» -— спросил было священник, но тут же добавил — «Ну ты по улицам ходишь - храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только "Зенит", Спартак"», — сказал отец Димитрий.

Отметим, что это не первое сомнительное высказывание из уст главы патриаршей комиссии по делам семьи. Ранее он предсказал Россию без русских, призвал бить по морде сквернословов и назвал русский народ убийцей.