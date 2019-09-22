Священник РПЦ призвал бить по роже сквернословов

Отучиться ругаться матом на самом деле очень просто, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Для этого нужно просто дать по роже сквернослову.

По мнению священника, рукоприкладство является самым эффективным способом отучить человека от дурной привычки браниться, передает «Интерфакс».

Отец Димитрий рассказал, как он однажды «дал по роже» одному их подопечных мальчиков, и вот он уже «пять лет не ругается».

«Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно», - сказал в шутку отец Димитрий.

Ранее компания «Мезыбь», которая принадлежит структурам Русской православной церкви, получила лицензию на продажу вина. Теперь она сможет продавать так называемое вино для избранных.