Компания РПЦ начнет торговать вином для избранных

Компания «Мезыбь», которая принадлежит структурам Русской православной церкви, получила лицензию на продажу вина. Теперь она сможет выпускать обычное и игристое вино.

Вина будут производиться в селе Дивноморское в Геленджике и вряд ли попадут в руки к массовому покупателю.

«Это пока закрытый коммерческий проект. Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», - приводит BBC слова пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова.

Ранее РПЦ представила проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем предлагается признать эмбрион человеком, перестать предохраняться и судить за аборт.