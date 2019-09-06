Компания РПЦ начнет торговать вином для избранных
Компания «Мезыбь», которая принадлежит структурам Русской православной церкви, получила лицензию на продажу вина. Теперь она сможет выпускать обычное и игристое вино.
Вина будут производиться в селе Дивноморское в Геленджике и вряд ли попадут в руки к массовому покупателю.
«Это пока закрытый коммерческий проект. Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», - приводит BBC слова пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова.
Ранее РПЦ представила проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем предлагается признать эмбрион человеком, перестать предохраняться и судить за аборт.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!