Скандальный священник назвал русских «народом-убийцей»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов заявил, что «русский народ — убийца», так как в стране до сих пор разрешены аборты.

В эфире телеканала «Союз» священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки.

Сторонник РПЦ призвал женщин не делать аборт, даже при наличии медицинских показаний.

«Риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена», — заявил протоиерей.

После того, как его слова растиражировала пресса, Дмитрий Смирнов добавил, что вообще-то он имел ввиду явление планетарного масштаба.

«Я не имел в виду русских, это распространено и у якутов, и у наших татар, и на всех. У нас народы же многонациональны», — оправдался священник.

Чтобы звучать убедительнее, Смирнов также напомнил, что в некоторых странах аборты запрещены.

«Я бы хотел, чтобы те люди, что живут в России, тоже перестали убивать своих детей», — приводит его слова Lenta.ru.

Отметим, что это не первое сомнительное высказывание из уст главы патриаршей комиссии по делам семьи. Ранее он предсказал Россию без русских и призвал бить по морде сквернословов (даже детей).