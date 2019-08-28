Обмен заключёнными между Россией и Украиной переносится

Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом переносится, заявил адвокат заключённых на Украине россиян Валентин Рыбин.

По его словам, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского есть люди, которые хотят сорвать обмен и обрушить рейтинг президента.

Ранее адвокат заявлял, что до обмен произойдет до конца этой недели. Рыбин также уверял, что со всех людей, включённых в списки, будут сняты все обвинения.

Как напоминает «Коммерсант», договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом, до сих пор неизвестно - сколько человек подпадут под этот процесс. Также неясно, будут ли в нем участвовать украинские моряки, задержанные Россией из-за инцидента в Керченском проливе.

Единственной подвижкой в этом вопросе пока остается освобождение арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Он по-прежнему остаётся под следствием, однако суд смягчил ему меру пресечения и применил личное обязательство, отпустив из-под стражи.