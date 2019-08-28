Вышинского наконец выпустили из под стражи

Арестованный на Украине журналист Кирилл Вышинский остаётся под следствием. Однако сегодня суд смягчил ему меру пресечения и применил личное обязательство, отпустив из под стражи.

Кирилл Вышинский после объявления решения следствия спросил: «Могу ли я идти», ему ответили: «Да, конечно». Спустя почти год содержания в СИЗО, журналист наконец вышел на свободу.

В зале украинские прокуроры поддержали изменение меры пресечения. Журналист, в свою очередь, заявил, что ему нет смысла скрываться от следствия, пишут «РИА Новости»

Этот факт подтверждается тем, что он сразу же отказался от участия в обмене удерживаемыми лицами. Тогда он заявил, что хочет до конца отстаивать свою невиновность в украинском суде.

Его задержали весной 2018 года по обвинению в госизмене. По мнению следствия, он занимался поддержкой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сейчас ему грозит 15 лет тюрьмы.

Содержание главного редактора «РИА Новости Украина» в СИЗО всколыхнуло все мировое журналистское сообщество. Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию с его задержанием беспрецедентной.