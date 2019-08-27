РФ и Украина обменяются заключёнными на неделе

Москва и Киев находятся на финальной стадии согласования обмена удерживаемыми лицами. Уже 27 августа стороны возобновили переговоры.

Как отметил адвокат заключённых Валентин Рыбин, до конца недели произойдёт обмен. Более того, со всех людей, включённых в списки, будут сняты все обвинения, пишут «Известия».

При этом, до сих пор неизвестно - сколько человек подпадут под этот процесс. Также неясно, будут ли в нем участвовать украинские моряки, задержанные Россией из-за инцидента в Керченском проливе. Однако, уже сейчас понятно, что журналиста Кирила Вышинский в списках не будет. Он отказался от участия в возвращении.

Ранее стало известно о том, что процесс обмена удерживаемыми лицами пройдёт по формуле «33 на 33».