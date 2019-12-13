Обиженные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отправить президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева в отставку в связи с увольнением Сергея Левченко с должности губернатора Иркутской области.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте КПРФ.

«Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его [Сергея Левченко] защиту, прокатившуюся по стране, кремлевские власти, партия „Единая Россия“ и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года», — говорится в обращении иркутских коммунистов.

По их мнению, накануне Владимир Путин «подписал указ, игнорирующий волю избирателей Иркутской области, вручивших Левченко мандат доверия стать ее губернатором».

«Не найдя оснований для прекращения полномочий Левченко по основаниям утраты доверия и нарушения закона, федеральный центр вынудил его уйти в отставку», — считают коммунисты.

Накануне Сергей Левченко написал заявление об увольнении со своего поста. От подписавшей соответствующий указ руки президента Путина депутата не смогли спасти даже сопартийники-коммунисты.

Читайте нас в мобильном приложении