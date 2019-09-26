Новгородского депутата заклеймили белым порошком

Депутата новгородской думы от партии «Яблоко» Анну Черепанову обсыпали белым порошком у дверей мэрии.

Политик убеждена, что этот инцидент напрямую связан с ее деятельностью.

По словам госпожи Черепановой, 26 сентября около 9.45 часов утра к ней подбежал неизвестный и высыпал на нее белый порошок. Предполагается, что это была мука.

Лицо злоумышленника не было скрыто, поэтому, по словам депутата, она с легкостью сможет его опознать, передает «Интерфакс».

Хотел ли мужчина своим проступком напомнить об изъятых в Бельгии двух тоннах наркотиков с логотипом «Единой России» или 400 килограммах кокаина, найденных ранее в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе пока неизвестно.

Сейчас местная полиция начала проверку по факту обращения Анны Черепановой.