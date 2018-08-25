В Бельгии изъяли две тонны наркотиков с логотипом «Единой России»
В порту города Гент в Бельгии полиция задержала крупную партию кокаина, прибывшую из Бразилии. На пакеты с наркотиками был наклеен логотип, похожий на эмблему российской партии «Единая Россия».
Вес партии составил более двух тонн, сообщает ИА REGNUM. В полиции Бельгии отметили, что это самая крупная партия кокаина, когда-либо обнаруженная в порту Гента.
Стоимость наркотиков оценили в 100 млн евро при продаже конечному потребителю или в 56 млн евро по розничной цене. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция выясняет, кто был организатором поставки кокаина.
Ранее в Аргентине сожгли 400 кг кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.
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