МИД РФ: США находятся в Сирии незаконно
Москва считает незаконными попытки Вашингтона сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений.
По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, любые действия закрепить незаконное военное присутствие США, являются с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми, пишет «Российская газета».
Так Вершинин прокомментировал сообщения о том, что США приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.
Ранее глава МИД РФ Сергея Лаврова сказал, что Соединенные Штаты планируют защищать сирийскую нефть от самой Сирии.
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