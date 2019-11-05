МИД РФ: США находятся в Сирии незаконно

Москва считает незаконными попытки Вашингтона сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений.

По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, любые действия закрепить незаконное военное присутствие США, являются с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми, пишет «Российская газета».

Так Вершинин прокомментировал сообщения о том, что США приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

Ранее глава МИД РФ Сергея Лаврова сказал, что Соединенные Штаты планируют защищать сирийскую нефть от самой Сирии.