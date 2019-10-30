Лавров: США защищают сирийскую нефть от Сирии

Заявления США о том, что присутствие американских военных в Сирии необходимо для защиты нефтяных месторождений, являются высокомерными.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Соединенные Штаты планируют защищать нефть от самой Сирии. При том, что заявление о сохранении войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений последовало спустя пару дней после того, как Вашингтон сообщил о выводе всего американского контингента из страны, пишет «РИА Новости».

«Соединенные Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики», — напомнил Сергей Лавров.

Ранее Минобороны РФ обвинило Соединённые Штаты в контрабанде нефти с востока Сирии. Доходы от продажи поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб.