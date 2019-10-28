«Мы будем защищать нефть»

Минобороны РФ обвинило Соединённые Штаты в контрабанде нефти с востока Сирии. Вывозом углеводородов занимается компания «Сэдкаб», созданная «Автономной администрации Восточной Сирии». По информации военного ведомства, колонны наливняков защищают Силы специальных операций и боевая авиация США. Доходы от продажи поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

По его словам, за такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток, руководство Пентагона и ЦРУ «будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно». Конашенков напомнил, что полезные ресурсы САР не могут принадлежать какому-либо иностранному государству.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, — по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа. Поэтому то, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, — международным государственным бандитизмом», — отметил Конашенков

Передислокация сил

Минобороны РФ постоянно критикует военное присутствие Соединённых Штатов в Сирии. На этот раз недовольство ведомства было вызвано заявлением шефа Пентагона Марка Эспера о скором усилении позиций в районе Дейр-эз-Зора. Как пояснил чиновник, Вашингтон не допустит возвращения к террористам контроля над нефтяными месторождениями.

«Мы выходим с северо-востока Сирии в соответствии с решением президента, но мы всегда планировали сохранить некоторые гарнизоны. Мы сейчас изучаем, как мы можем передислоцировать силы в регионе, чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений», — сказал Эспер 25 октября

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил: «Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем».

По данным The Washington Post, на восток Сирии из Ирака в скором времени прибудут несколько сотен американских солдат. В середине октября по договорённости с Турцией, проводящей операцию «Источник мира», подразделения США оставили пункты дислокации в Алеппо, Эль-Хасеке и Ракке.

Почти всю территорию, которая находилась под контролем «Сирийских демократических сил» (СДС, де-факто курдов) и американцев бескровно заняли правительственные войска.

22 октября в ходе переговоров в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разделе «сирийского пирога».

Анкара получила санкцию на сохранение так называемой зоны безопасности на части территории САР (участок между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 километров). В свою очередь Дамаск вернул себе оставленную курдами территорию. Её безопасность будут обеспечивать российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

Уход американцев с прежних позиций и российско-турецкая договорённость преподносились федеральными СМИ как стратегическое поражение Соединённых Штатов в Сирии. Например, большой резонанс получили слова представителей курдов о предательстве со стороны США. Данные заявления интерпретировались как окончательный разрыв союзнических отношений с Пентагоном

Между тем сложившуюся в регионе ситуацию сложно назвать выигрышной для РФ. Американцы ушли из районов, которые не имели большого политического и экономического значения. Соединённые Штаты начали сосредотачивать ресурсы на укреплении позиций в нефтеносных районах Сирии, которые могли бы стать источником средств для восстановления разрушенной страны.

Уход некоторых подразделений США из САР можно воспринимать лишь как тактическую уступку Вашингтона, ведь теперь Штаты усиливают присутствие на северо-востоке республики. Кроме того, удивительным образом курды, которые там проживают, не обижаются на «предателей» и не пытаются их выгнать.

Сирийские курды сохранили с американцами прежний формат отношений. Лишним подтверждением тому стало их участие в операции по ликвидации лидера ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Бензовозами на переработку

Присутствие Вашингтона в Сирии основывается на союзе с YPG (Yekîneyên Parastina Gel, отряды народной самообороны). Штаты щедро снабжали курдов оружием и боеприпасами. В результате YPG при поддержке американских ВВС смогли выбить ДАИШ с северо-востока и востока САР. Эти территории (около 25%) остались под контролем СДС, а следовательно — и США. Сегодня курды удерживают порядка 15% территории арабской республики.

Взамен на военную помощь курды позволяют американцам качать и продавать сирийскую нефть. Желание США контролировать месторождения углеводородов в разных уголках мира — вполне понятно. По данным Минобороны РФ, Штаты даже перебросили на восток арабской республики своё оборудование и продают нефть в обход собственных санкций против Дамаска.

«Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье, под надёжной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», — говорит Конашенков

Однако, кто же этот таинственный покупатель контрабандной сирийской нефти? Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — наливняки с востока САР могут быть отправлены только в две страны — Турцию и Ирак.

Богатому углеводородами Багдаду сирийские энергоресурсы вряд ли нужны. Совсем другое дело — Турция. Напомним, что в период обострения отношений после удара по самолёту ВКС 24 ноября 2015 года Минобороны РФ объявило Анкару и семью Эрдогана главными покупателями «ворованной» сирийской нефти.

«Ни у кого на Западе не вызывает вопросов тот факт, что сын президента Турции является владельцем одной из крупнейших энергетических компаний, а зять назначен министром энергетики.!.. Ничего они не признают, даже если их лица будут вымазаны воровской нефтью. Цинизм турецкого руководства безграничен. Посмотрите, что они делают! Залезли в другую страну и бессовестно её грабят», — заявил замминистра обороны (сейчас — посол РФ в США) Анатолий Антонов в декабре 2015 года

Как мы видим, эмоции нашего военного руководства в тот момент били через край. Но что же произошло теперь? Почему Минобороны, сетуя на «бандитизм» США, не указывает на покупателя ворованных сирийских энергоресурсов, то есть активного пособника в реализации преступной схемы?

После исторического примирения летом 2016 года Москва не вспоминает ни про погибшего лётчика, ни про контрабанду нефти. Естественно, что на столь серьёзные уступки Россия пошла не просто так. Анкара отказалась от поддержки части бандформирований и стала посредником в переговорах с главарями мятежных группировок. Сотрудничество с Турцией позволило решить в САР малой кровью множество важнейших задач.

Однако Анкара не превратилась для России в друга, как об этом говорят официальные лица РФ и госпропаганда. Далеко не все свои действия Турция согласовывает с Москвой, а по многим вопросам у двух держав до сих пор нет единого подхода. И самое неприятное для РФ — это огромное влияние на Анкару и ситуацию в регионе в целом, которое сохраняют Соединённые Штаты.