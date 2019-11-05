США подтверждают намерение охранять сирийскую нефть

США приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

Как сообщает турецкое агентство «Анадолу», в работах задействовано большое количество строительной техники. Ранее в эти районы Сирии США перебросили от 250-300 военнослужащих, бронемашины и тяжелое вооружение.

Одну базу строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, а другую — в районе деревни ас-Сур, пишет РБК.

Ранее глава МИД РФ Сергея Лаврова сказал, что Соединенные Штаты планируют защищать нефть от самой Сирии. При том, что заявление о сохранении войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений последовало спустя пару дней после того, как Вашингтон сообщил о выводе всего американского контингента из страны.