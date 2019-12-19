Мособлсуд оставил в силе жесткий приговор Нааме Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор израильтянке Нааме Иссахар, которую Химкинский суд ранее приговорил к 7,5 годам российской колонии за провоз гашиша в багаже.

«Суд постановил: приговор Химкинского суда Московской области от 11 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — цитирует приговор РИА «Новости».

По данным агенства, защита девушки сдаваться не намерена.

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив. В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Позднее выяснилось, что российские власти предлагали Израилю обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов. Руководство Израиля отказалось от этого предложения, сославшись на решение суда о выдаче Буркова США.

После этого израильский президент обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.

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