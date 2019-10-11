Не сумев обменять Ассахар на хакера Россия кинула ее в тюрьму

​Российские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам тюрьмы за хранение наркотиков, на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов.

Как сообщает The Jerusalem Post, руководство Израиля отказалось от этого предложение, сославшись на решение суда о выдаче Буркова США.

Кроме того, по данным издания, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дважды обсуждал дело Ассахар с президентом России Владимиром Путиным. Но, как можно судить по приговору Химкинского городского суда, переговоры прошли неудачно.

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив.

В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Ее обвинили в контрабанде и хранении наркотиков. Ближайшие 7,5 лет молодая израильтянка проведет в российской тюрьме.