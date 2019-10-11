Летевшую через Россию с гашишем туристку посадили на 7,5 лет

Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которая провозила в багаже почти 10 грамм гашиша.

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив.

В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Девушка не отрицала наличие наркотиков, но не признала себя виновной в контрабанде.

Ее обвинили в контрабанде (пункт «в» части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката осужденной. Ближайшие 7,5 лет молодая израильтянка проведет в российской тюрьме.

Ранее в Татарстане задержали 18-летнего спортсмена, который заказал из Беларуси препарат для роста мышц.