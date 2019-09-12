Белорусский допинг подвел татарстанца под уголовку

18-летнего жителя Татарстана задержали во время получения посылки с препаратами для роста мышц из Беларуси.

Как рассказали в региональной таможне, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков обнаружили в заказе юноши препараты «Данабол» и «Стромбафорт». В них содержатся вещества метандиенон и станозолол, которые входят в перечень сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением правительства России в 2007 году.

Согласно данным открытых источников, эти препараты используются для увеличения роста и рельефности мышц.

Однако таможенников это не убедило. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…»).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, сообщает «Бизнес Онлайн».

Ранее в Волгограде осудили троих студентов за сбыт наркотиков в составе преступной группировки.