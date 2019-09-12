Студенты-барыги перестали докучать жителям Волгограда

Трое студентов из Волгограда получили более шести лет тюрьмы каждый за сбыт наркотиков в составе преступной группировки.

По данным региональной прокуратуры, две девушки и молодой человек возрастом от 21 до 23 лет, желая поскорее заработать денег, вступили в состав преступной группы, которая сбывала в Волгограде наркотики.

В обязанности студентов входило получение информации о местонахождении новой партии, фасовка наркотиков по дозам и размещение закладок. С работой молодые люди справлялись хорошо, пока одним январским днем в 2018 году их не задержали сотрудники полиции.

Свою вину юные наркоторговцы признали сразу.

Суд назначил каждой из девушек по 6,9 лет в колонии общего режима, а юноше — 6,5 лет в колонии строго режима.

Ранее испанская полиция задержала вблизи Азорских островов яхту, на которой перевозили 800 килограммов кокаина.