Кокаин под парусом: в Испании задержали яхту с наркотиками

Вблизи Азорских островов полиция Испании арестовала яхту. На судне обнаружили 800 кг кокаина.

Перехват осуществляли сотрудники Национальной полиции, Налоговой службы и Гражданской гвардии. Парусник отконвоировали на базу морских пограничников.

На яхте оказалось трое человек. Среди них - граждане России, Сербии и Мексики. Они плыли в Европу. Однако точных данных о национальности задержанных пока нет.

В настоящий момент российский консул выясняет правда ли то, что среди нарушителей есть гражданин России, пишет РБК.

Расследование началось в августе. Тогда правоохранительные органы Испании получили информацию о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне.

Было известно о том, что судно направлялось в Испанию. Однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. Правоохранители приняли решение действовать в международных водах. Удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.

Ранее российского хоккеиста Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной РФ дисквалицифировали на 4 года. Причиной стало употребление спортсменом кокаина.