Игрок НХЛ и сборной России дисквалифицирован за кокаин в крови
Российского хоккеиста Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной РФ дисквалицифировали на 4 года. Причиной стало употребление спортсменом кокаина.
Наличие в организме запрещенного вещества подтвердили пробы, взятые 26 мая этого года во время чемпионата мира по хоккею, передает «ПолитЭксперт».
На предыдущем чемпионате Кузнецов в составе сборной России победил Чехию и завоевал бронзу.
Кузнецовым заинтересовались после публикации видео из отеля в Лас-Вегасе. На кадрах был запечатлен хоккеист с рассыпанным на столе белым порошком.
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