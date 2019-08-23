Игрок НХЛ и сборной России дисквалифицирован за кокаин в крови

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной РФ дисквалицифировали на 4 года. Причиной стало употребление спортсменом кокаина.

Наличие в организме запрещенного вещества подтвердили пробы, взятые 26 мая этого года во время чемпионата мира по хоккею, передает «ПолитЭксперт».

На предыдущем чемпионате Кузнецов в составе сборной России победил Чехию и завоевал бронзу.

Кузнецовым заинтересовались после публикации видео из отеля в Лас-Вегасе. На кадрах был запечатлен хоккеист с рассыпанным на столе белым порошком.