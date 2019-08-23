Игрок НХЛ и сборной России дисквалифицирован за кокаин в крови

Игрок НХЛ и сборной России дисквалифицирован за кокаин в крови

ОТВ

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной РФ дисквалицифировали на 4 года. Причиной стало употребление спортсменом кокаина.

Наличие в организме запрещенного вещества подтвердили пробы, взятые 26 мая этого года во время чемпионата мира по хоккею, передает «ПолитЭксперт».

На предыдущем чемпионате Кузнецов в составе сборной России победил Чехию и завоевал бронзу.

Кузнецовым заинтересовались после публикации видео из отеля в Лас-Вегасе. На кадрах был запечатлен хоккеист с рассыпанным на столе белым порошком.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: спорт, хоккей
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!