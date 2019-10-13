Израильский президент просит Путина помиловать Ассахар

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду гашиша.

«Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар»,— написал господин Ривлин в своем Twitter.

Он отметил, что госпожа Иссахар хоть и признала «серьезную ошибку», но такой приговор «может оказать влияние на ее жизнь».

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив. В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Позднее издание The Jerusalem Post сообщило о том, что российские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов. Руководство Израиля отказалось от этого предложения, сославшись на решение суда о выдаче Буркова США.