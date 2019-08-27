Москвичу не дали проложить путь к дешевому хлебу

В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который пытался нарисовать на дороге «зебру». Герой истории заявил, что в магазине напротив «хлеб дешевле».

Правоохранителей такое объяснение не устроило — изменение разметки без разрешения ГАИ является правонарушением. Теперь мужчине грозит административный штраф, сообщает телеграм-канал Mash.

Видимо, неспроста президент Путин обеспокоен отсутствием роста доходов россиян, а люди, напившись, бегут с топором в банк с требованием закрыть уже, наконец, этот кредит.