Москвичу не дали проложить путь к дешевому хлебу
В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который пытался нарисовать на дороге «зебру». Герой истории заявил, что в магазине напротив «хлеб дешевле».
Правоохранителей такое объяснение не устроило — изменение разметки без разрешения ГАИ является правонарушением. Теперь мужчине грозит административный штраф, сообщает телеграм-канал Mash.
Видимо, неспроста президент Путин обеспокоен отсутствием роста доходов россиян, а люди, напившись, бегут с топором в банк с требованием закрыть уже, наконец, этот кредит.
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