Пьяный мужчина с топором требовал закрыть его кредит в банке

Пьяный мужчина с топором требовал закрыть его кредит в банке

Фото: ria.ru

В один из банков в центре Москвы вломился мужчина с топором и требовал от сотрудников закрыть его кредит.

По данным РБК, инцидент произошел на Большой Тульской улице. 41-летний нападавший был пьян.

Сейчас его задержали сотрудники Росгвардии. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Ранее ревнивый мужчина открыл стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья.

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Места: Москва
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