Пьяный мужчина с топором требовал закрыть его кредит в банке

В один из банков в центре Москвы вломился мужчина с топором и требовал от сотрудников закрыть его кредит.

По данным РБК, инцидент произошел на Большой Тульской улице. 41-летний нападавший был пьян.

Сейчас его задержали сотрудники Росгвардии. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Ранее ревнивый мужчина открыл стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья.