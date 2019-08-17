Пьяный мужчина с топором требовал закрыть его кредит в банке
В один из банков в центре Москвы вломился мужчина с топором и требовал от сотрудников закрыть его кредит.
По данным РБК, инцидент произошел на Большой Тульской улице. 41-летний нападавший был пьян.
Сейчас его задержали сотрудники Росгвардии. По имеющейся информации, никто не пострадал.
Ранее ревнивый мужчина открыл стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья.
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