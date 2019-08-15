Ревнивый мужчина стрелял из ружья в парикмахерской Подмосковья
В подмосковных Котельниках мужчина пришел с оружием в парикмахерскую и открыл огонь. Из-за него оцеплен целый район.
Мужчина явился в парикмахерскую, где работала его девушка, чтобы устроить разборки. Он выстрелил в потолок из ружья, напугав сотрудников и посетителей.
Причиной такого поступка оказалсь ревность. После стрельбы злоумышленник забаррикадировался в парикмахерской, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что студент колледжа в Керчи расстрелял сокурсников из-за унижений.
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