Ревнивый мужчина стрелял из ружья в парикмахерской Подмосковья

В подмосковных Котельниках мужчина пришел с оружием в парикмахерскую и открыл огонь. Из-за него оцеплен целый район.

Мужчина явился в парикмахерскую, где работала его девушка, чтобы устроить разборки. Он выстрелил в потолок из ружья, напугав сотрудников и посетителей.

Причиной такого поступка оказалсь ревность. После стрельбы злоумышленник забаррикадировался в парикмахерской, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что студент колледжа в Керчи расстрелял сокурсников из-за унижений.