Ревнивый мужчина стрелял из ружья в парикмахерской Подмосковья

Ревнивый мужчина стрелял из ружья в парикмахерской Подмосковья

Pixabay

В подмосковных Котельниках мужчина пришел с оружием в парикмахерскую и открыл огонь. Из-за него оцеплен целый район.

Мужчина явился в парикмахерскую, где работала его девушка, чтобы устроить разборки. Он выстрелил в потолок из ружья, напугав сотрудников и посетителей.

Причиной такого поступка оказалсь ревность. После стрельбы злоумышленник забаррикадировался в парикмахерской, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что студент колледжа в Керчи расстрелял сокурсников из-за унижений.

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Места: Россия
События: происшествия
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