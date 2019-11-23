На митинг на возможность бить родню вышли 200 человек
В Москве на митинг против принятия закона о домашнем насилии собралось 200 человек из заявленных 1,5 тысяч.
Как передает Znak, митингующие держали плакаты и флаги движения «Сорок сороков», организовавшего митинг. Перед собравшимися выступил протоиерей Всеволод Чаплин.
По данным Всемирной организации здавоохранения, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию. Почти 40% убийств женщин — это убийства, совершенные их сексуальным партнером, мужчиной.
Во время соответствующего опроса в России о случаях физического насилия сообщила каждая пятая респондентка. Однако в правительстве России масштабы проблемы считают «сильно преувеличенными».
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