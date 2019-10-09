Минюст объяснил внесение ФБК в реестр иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, осуществлял попытки влияния на госорганы России и организовывал митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа.

Это и послужило причинами того, что организацию признали иностранным агентом, заявил и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов.

Он пояснил, что даже в случае, если митинги и шествия мирные, но организаторы получают иностранное финансирование, это повод для внесения их в список НКО-иноагентов.

Господин Титов добавил, что в ходе проверки ГУ Минюста по Москве были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из иностранных государств, передает Interfax.

ФБК занимается расследованием коррупции среди российских чиновников. В августе 2019 года против фонда возбудили дело по подозрению в отмывании 1 млрд рублей.