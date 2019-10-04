Дело об отмывании денег ФБК расследуют более ста человек

Расследование уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией занимаются 112 следователей.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

По словам сторонника Алексея Навального, все привлеченные сотрудники являются региональными следователями по особо важным делам.

Напомним, СКР возбудил уголовное дело против членов ФБК после подозрения в отмывании членами фонда более миллиарда рублей. Сторонники оппзиционера уверены, что власти хотят таким образом лишить финансирования региональные штабы.