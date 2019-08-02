Фонд Навального заподозрили в отмывании денег

Фонд Навального заподозрили в отмывании денег

Фото: Радио Свобода

Следственный комитет России собирается возбудить уголовное дело против членов Фонда борьбы с коррупцией после отмывания более миллиарда рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД.

«Проект» утверждает, что в ходе проверки МВД изучило движение денежных средств на счетах Алексея Навального, Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, юристов Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина, руководителя социологической службы Анны Бирюковой.

Так, оборот по счетам Волкова в «Альфа-Банке» составил 540 миллионов рублей, Рубанова — 215 миллионов рублей рублей, Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. По данным канала, общая сумма отмытых через счета членов ФБК денег составила более миллиарда рублей.

В МВД считают, что часть этих денег вносилась в банкомат наличными, а сами деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц». В полиции отметили, что эти средства «имеют признак "сомнительности"».

На это заявление пока отреагировал только Леонид Волков. Он уверен, что власти хотят таким образом лишить финансирования региональные штабы.

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — этонекоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу, причём Навальный отказался от анонимных пожертвований. Координаторы проектов Навального являются сотрудниками Фонда.

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