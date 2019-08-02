Фонд Навального заподозрили в отмывании денег

Следственный комитет России собирается возбудить уголовное дело против членов Фонда борьбы с коррупцией после отмывания более миллиарда рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД.

«Проект» утверждает, что в ходе проверки МВД изучило движение денежных средств на счетах Алексея Навального, Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, юристов Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина, руководителя социологической службы Анны Бирюковой.

Так, оборот по счетам Волкова в «Альфа-Банке» составил 540 миллионов рублей, Рубанова — 215 миллионов рублей рублей, Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. По данным канала, общая сумма отмытых через счета членов ФБК денег составила более миллиарда рублей.

В МВД считают, что часть этих денег вносилась в банкомат наличными, а сами деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц». В полиции отметили, что эти средства «имеют признак "сомнительности"».

На это заявление пока отреагировал только Леонид Волков. Он уверен, что власти хотят таким образом лишить финансирования региональные штабы.

Новости такие: судя по публикации «Проекта» пришли за сетью штабов. Хотят, кажется, объявить все пожертвования (которые шли через мои счета) «отмыванием» (интересно, чего?) — то есть сделать финансирование региональных штабов Навального невозможным.



Удивлен, что только сейчас. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 2 августа 2019 г.

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — этонекоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу, причём Навальный отказался от анонимных пожертвований. Координаторы проектов Навального являются сотрудниками Фонда.

