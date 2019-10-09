Фонд борьбы с коррупцией официально признали иноагентом

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, включен в список иностранных агентов. Решение принято Минюстом по итогам проверки его деятельности.

Установлен факт соответствия ФБК признакам иностранного агента, говорится в сообщении ведомства.

Директор организации Иван Жданов заявил, что она финансируется исключительно россиянами, а причисление к иноагентам является «очередной попыткой задушить ФБК».

Включение в список означает, что НКО должна предоставлять отчеты о работе и расходовании денежных средств. За непредоставление сведений предусмотрена уголовная ответственность.

ФБК занимается расследованием коррупции среди российских чиновников. В августе 2019 года против фонда возбудили дело по подозрению в отмывании 1 млрд рублей.