Макрон отказал Путину в моратории на ракеты в Европе

Франция отклоняет предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

По его мнению, сейчас не самое подходящее время для принятия российской инициативы, однако она может стать базой для дальнейших дискуссий, передают «Ведомости».

Как пояснил Макрон, двусторонние соглашения с РФ без участия других стран Европы не смогут обеспечить безопасность последней.

Президент России Владимир Путин направил предложение ввести мораторий на размещение РСМД лидерам основных стран Европы и Азии и главам международных организаций в сентябре. НАТО ответило на предложение отказом.

Напомним также, что за месяц до предложения Путина США вышли из ДРСМД. Они объяснили данный шаг тем, что Россия несколько лет не выполняла обязательство не производить и не испытывать ракеты дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Вторым аргументом Вашингтон называл необходимость подключить к договору по контролю над вооружением Китай.

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