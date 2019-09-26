Реакция НАТО на письмо Путина по ракетам была ожидаемой

НАТО ответило отказом на предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности. В российском МИДе заявили, что такой ответ не стал сюрпризом.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску отметила, что Россия, предлагая отказаться от РСМД, в нарушение договора развернула систему SSC-8. Москва объясняет, что радиус действия ракеты менее 500 километров.

Лунгеску заключила, что пока данная система не будет уничтожена, «мораторий на развертывание не является реальным предложением», пишет РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что отказ был ожидаемым, так как реакция стран оказалась «компиляцией тех оценок, которые содержались в предыдущих документах».

Накануне сообщалось, что Путин разослал странам НАТО письмо с предложением запретить размещать РСМД в Европе. Инициатива последовала после выхода США из ДРСМД 2 августа.