Комиссия МЧС приехала с проверкой в Приангарье

Комиссия МЧС России прибыла в Приангарье для проверки эффективности использования средств, выделенных Иркутской области для выплат пострадавшим от летнего паводка.

Как сообщает ГУМЧС по Иркутской области, в состав комиссии вошли представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.

Они будут проверять документы, представленные правительством Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона, минздравом Иркутской области и других ведомств, обосновывающих затраты на ликвидацию последствий паводка.

По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство России.

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.

Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные. Глава России несколько раз приезжал в регион для проверки ликвидации последствий паводка. Он был крайне недоволен работой местных чиновников.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об увольнении со своего поста. От подписавшей соответствующий указ руки президента Путина депутата не смогли спасти даже сопартийники-коммунисты.

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