Киллер из банды «Тверские волки» сознался в убийстве Круга

В следственном эксперименте в доме убитого певца Михаила Круга участвовал киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев. Он признался в содеянном после очной ставки с другим участником ОПГ.

Сейчас мужчина отбывает пожизненное наказание. Агеева опознала жена Круга, но собрать доказательства его причастности к убийству долгое время не могли.

Напомним, 1 июля 2002 года после выступления на Дне города Круг приехал в загородный дом, где были жена, дети и теща. Ночью в дом залезли грабители, которых заметила теща. Преступники начали стрелять и попали в бросившегося к ней Круга.

Участник банды Александр Осипов в 2006 году признался, что Круга убил Дмитрий Веселов. Тот требовал от артиста часть гонораров за покровительство, но музыкант отказался. Тогда он вместе с Агеевым решили изобразить ограбление, чтобы потом вернуть украденное и снова предложить Кругу покровительство. Но все переросло в бойню, в которой артист умер.

Как пишет «360», группировка «Тверские волки» была названа по прозвищу основателя Анатолия Осипова. Банда подчинила себе сначала Тверь, а потом и всю Тверскую область. Чтобы взять регион под контроль, группировка устраивала жесткие демонстративные расправы.

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