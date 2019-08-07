Возможный убийца Михаила Круга задержан спустя 17 лет

В доме убитого певца Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент с участием возможного убийцы шансонье. Для процедуры была перекрыта часть улицы, а родные музыканта наблюдали за происходящим из соседнего дома.

Сестра Круга Ольга Медведева рассказала, что мужчина в наручниках водил следователей по участку возле дома и что-то показывал, потом они зашли в помещение. Следственный эксперимент длился около 30 минут.

Сама Медведева не смогла внимательно разглядеть предполагаемого преступника. Она заявила, что раньше этого человека не видела, пишет ТВ Центр.

Напомним, Михаил Круг был застрелен 1 июля 2002 года в собственном доме. Убийцу не могут найти до сих пор. Сначала виновным называли члена тверской банды Александра Агеева, но эта версия не подтвердилась. Сам Агеев заявил, что музыканта застрелил некто Дмитрий Веселов, чье тело нашли в 2012 году.